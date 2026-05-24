Трамп заявив, що мирна угода з Тегераном «значною мірою» узгоджена

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати та Іран разом з низкою країн Близького Сходу «значною мірою» узгодили мирну угоду, а також анонсував відкриття Ормузької протоки. Про це президент США написав у своїй соцмережі Truth Social, передає Укрінформ.

Він вказав, що провів «дуже хорошу розмову» з лідерами Саудівської Аравії, ОАЕ, Катару, Пакистану, Туреччини, Єгипту, Йорданії та Бахрейну щодо Ірану «та всього, пов’язаного з Меморандумом про взаєморозуміння стосовно миру».

За словами Трампа, «угоду значною мірою узгоджено», однак вона ще потребує остаточного доопрацювання між США, Іраном та названими країнами.

Американський лідер додав, що провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, «яка також пройшла дуже добре».

Наразі обговорюються фінальні аспекти та деталі угоди, і незабаром про них буде оголошено, запевнив Трамп.

При цьому він підкреслив: «Ормузька протока буде відкрита».

Як повідомляв ForUA, Трамп обговорив з радниками можливість відновлення ударів по Ірану та інші варіанти дій на Близькому Сході.