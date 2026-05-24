Внаслідок атаки РФ у Києві знищено музей «Чорнобиль»

Російська масована атака на Київ 24 травня знищила Національний музей "Чорнобиль". Через вибухову хвилю в сусідніх будинках повилітали вікна, а на місці руйнувань затримали мародера. Про це повідомив голова Асоціації чорнобильських операторів Ярослав Ємельяненко.

За словами Ярослава Ємельяненка, будівля Національного музею "Чорнобиль" була знищена під час російського обстрілу столиці вночі проти 24 травня.

— Знищений Національний музей "Чорнобиль". Пам’ятка архітектури, — написав він.

Ємельяненко зазначив, що відчуття після руйнування музею схожі на ті, які були після знищення російськими військами об’єктів у Чорнобильській зоні у 2022 році.

Він також повідомив, що через вибухову хвилю у сусідніх житлових будинках повилітали вікна.

Крім того, за словами голови Асоціації чорнобильських операторів, в одній із квартир вдалося затримати мародера, якого передали поліції.

— Важко, та головне, що всі живі. Злість тільки зростає. Поки живі, будемо мститись, — додав Ємельяненко.

серія потужних вибухів у Києві пролунала вночі проти 24 травня під час масованої атаки РФ дронами та ракетами.

За даними міської влади, у столиці загинули дві людини. Постраждалих наразі 56, двоє серед них — діти.

Пошкодження та пожежі виникли в усіх районах Києва.

Зокрема, у Шевченківському районі сталися руйнування житлових будинків і масштабні пожежі, в Оболонському — горів житловий будинок та гіпермаркет, а в Шевченківському уламки влучили у ТЦ "Квадрат" і супермаркет.