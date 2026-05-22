Мерц, Макрон і Стармер радили Зеленському зробити все, щоб розслідувати «Міндічгейт» - DIE ZEIT

Німецьке видання DIE ZEIT стверджує, що справа, яку розслідує Національне антикорупційне бюро України в межах операції “Мідас”, торкається найвищого політичного рівня в Україні та створює серйозні труднощі для президента Володимира Зеленського. Видання наголошує, що корупційний скандал потенційно здатен ускладнити або навіть поставити під питання євроінтеграційний шлях України.

У публікації зазначається, що “скандал на мільйони доларів сягає самого серця українського уряду”. За твердженням DIE ZEIT, суд ухвалив рішення про взяття під варту Андрія Єрмака, якого протягом тривалого часу називали одним із найближчих і найвпливовіших довірених осіб президента Володимира Зеленського. Також у матеріалі йдеться, що свою посаду втратив міністр Галущенко, а ще одна міністерка також була звільнена. Окрім цього, у тексті підкреслюється, що під сумнів почала ставитися навіть доброчесність самого Зеленського.

За інформацією DIE ZEIT, низка європейських політичних лідерів наполягає на повному та прозорому розслідуванні можливих корупційних епізодів. Зокрема, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, як стверджує видання, неодноразово обговорював цю справу із Зеленським і вимагав повного розкриття всіх обставин.

Подібні сигнали, за даними публікації, надходили також від президента Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністра Великої Британії Кір Стармер та голови Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Європейські партнери, як зазначається, узгодили спільну позицію: Україна, якщо прагне перспектив членства в ЄС, має забезпечити розслідування відповідно до принципу верховенства права та встановити, наскільки глибоко справа може сягати у державних структурах.

У матеріалі також ідеться, що результат цього розслідування стане ключовим тестом для України на відповідність стандартам Європейського Союзу. Видання пише про необхідність перевірити, чи здатне верховенство права подолати корупційні мережі, які сформувалися після розпаду Радянського Союзу, а також чи можна таким чином спростувати російську пропаганду про нібито тотальну корумпованість України. Для порівняння наводяться дані Transparency International: Україна посідає 104 місце в індексі сприйняття корупції, тоді як Росія — 157 місце.

DIE ZEIT також зазначає, що під тиском внутрішніх розслідувань та вимог європейських партнерів Зеленський уже провів значні кадрові зміни у президентській та урядовій командах наприкінці року. Водночас розслідування ще триває, а ключові вимоги європейських лідерів залишаються невиконаними. Слідчим, як повідомляє видання, ще належить опрацювати всі матеріали спостереження, а в процесі розслідування продовжують з’являтися нові деталі. Деякі джерела припускають, що справа може вийти далеко за межі енергетичного сектору.

Окремо голова Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна повідомляла, що особи, ймовірно пов’язані з фігурантом операції “Мідас” Тимуром Міндічем, продовжують працювати в компанії Енергоатом.