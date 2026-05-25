У Києві зросла кількість поранених: серед них - діти

У столиі кількість постраждалих внаслідок масованої російської атаки 24 травня зросла до 86 людей. Серед травмованих — троє дітей. Також відомо про двох загиблих у Київській області. Про це повідомив очільник Київська міська військова адміністрація Тимур Ткаченко. За його словами, ця атака стала однією з наймасштабніших за кількістю пошкоджених локацій від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Під удар потрапили десятки об’єктів у столиці, зокрема будівля МЗС, Музей Чорнобиля, Художній музей, МЦКМ, Кабінет міністрів та житлові будинки. Значних руйнувань зазнав Поділ, також пошкодження знову зафіксували біля станції метро “Лукʼянівська”.

Протягом дня наслідки атаки ліквідовували рятувальники, комунальні служби та волонтери майже на 50 локаціях.

Водночас голова Київська обласна військова адміністрація Микола Калашник повідомив, що в Київській області внаслідок російського удару загинули двоє людей, ще 11 отримали поранення. Серед постраждалих — дитина віком до одного року. Найстаршому травмованому — 99 років.

Найбільше руйнувань зафіксували у Бучанському, Фастівському та Вишгородському районах. Пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівки, амбулаторії, заклади культури, склади та автомобілі.

Як повідомляло раніше ForUa, ППО знешкодила 55 ракет та 549 російських безпілотників, якими російська армія атакувала Україну з вечора 23 травня, основним напрямком удару був Київ. Зафіксовано влучання 16 ракет та 51 ударного БпЛА на 54 локаціях.