Контрабанда «автопарку»: блогерці з Харкова змінили запобіжний захід

Підозрюваній у контрабанді автомобілів блогерці з Харкова змінено запобіжний захід - на тримання під вартою з правом на заставу.

Про це повідомила журналістам речниця Харківської обласної прокуратури Валерія Чиріна, передає Укрінформу.

"Підозрюваній у кримінальному провадженні щодо ввезення на територію України транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ та їх подальшої реалізації змінено запобіжний захід із застави на тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 998 400 гривень", - сказала Чиріна.

За її даними, відповідне рішення 22 травня ухвалив Шевченківський районний суд Харкова.

Як повідомляв ForUA, правоохоронці затримали і повідомили про підозру автоблогерці – керівниці благодійного фонду, яка, за даними слідства, ввозила з країн Європи автомобілі як гуманітарну допомогу для військових і продавала їх приватним клієнтам.

За даними слідства, упродовж січня 2024-го – травня 2026 року "жінка системно ввозила автомобілі з країн Європи, оформлюючи їх як гуманітарну допомогу для потреб ЗСУ". "Це дозволяло уникати сплати митних платежів. Однак замість передачі автівок військовим вона продавала їх", – заявили в ОГП. Загальна ринкова вартість лише дев’яти встановлених автомобілів перевищує 1,6 млн грн.

"На балансі благодійного фонду перебувають 379 автомобілів, походження та призначення яких наразі перевіряються", – зазначають в ОГП. 15 травня суд обрав підозрюваній запобіжний захід - 998 400 гривень. Прокуратура не погодилася з таким рішенням та подала апеляцію. Затримана - жителька Харкова Анна Крівуц. У мережі вона відома як danger.ann. За даними ЗМІ, у 2018 році жінка, користуючись нерозмитненим авто, отримала штраф у розмірі 1,75 млн грн за ухилення від сплати митних платежів. Тоді вона заявила, що не є власницею авто.

Патрульні неодноразово складали щодо неї протоколи за порушення ПДР. У своєму блозі Крівуц публікувала відео зупинок патрульними, демонструвала, що закривається в машині, не показує водійське посвідчення. Складені на неї адмінматеріали оскаржувала в судах. Штраф за нерозмитнення авто блогерка називала "помстою" з боку правоохоронних органів.

Крівуц є директоркою благодійного фонду "Лінія фронту". За даними ГО "Харківський антикорупційний центр", із посиланням на судові документи, у 2023 році "Лінія фронту" та інші фонди фігурували у справі про налагодження схеми виїзду чоловіків за кордон за системою "Шлях".