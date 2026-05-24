В Україні хочуть призначити суддею апеляційного суду людину, яка фігурує у кримінальному провадженні за ч.3 ст. 206 КК України

Мова йде про Сову Вікторію Валеріївну, кандидатуру якої 26 травня розглядатиме Вища рада правосуддя.

У матеріалах кримінального провадження №42025270000000109 фігурують факти можливого рейдерства, підробки документів, створення фіктивних боргів на сотні мільйонів гривень та виведення активів підприємств.

І саме така людина претендує на статус судді апеляційної інстанції?

Це вже не просто питання до конкретного кандидата. Це питання до всієї судової системи України.

Який моральний облік має бути у судді?

Який приклад держава подає суспільству?

І як після цього люди повинні вірити у справедливий суд?

Суддя — це не диплом і не мантія.

Суддя — це репутація, довіра та бездоганна доброчесність.

Бо коли люди, навколо яких існують настільки серйозні кримінальні обставини, отримують шанс вершити правосуддя — це вже виглядає як відверте знущання над самим поняттям «правосуддя».

 

