Після масованих атак ОАЕ готуються до військових дій проти Ірану - Axios

Об'єднані Арабські Емірати розглядають можливість військових дій проти Ірану з метою зупинення ракетних та безпілотних атак, повідомляє Axios. За словами джерела видання, обізнаного з обговореннями в еміратській владі, ОАЕ розглядають можливість вжиття активних оборонних заходів у відповідь на атаки, попри те, що країна формально не бере участі у війні.

«ОАЕ розглядають можливість вжиття активних оборонних заходів проти Ірану. Хоча вони жодним чином не брали участі у війні, вони все ж зазнали близько 800 обстрілів», — зазначило джерело. За його словами, в Абу-Дабі вважають, що жодна держава у світі не стала б ігнорувати оцінку власної оборонної позиції за таких умов.

Axios звертає увагу, що від початку війни ОАЕ зазнали найбільшої кількості атак з боку Ірану — територію країни обстрілювали навіть частіше, ніж Ізраїль.

У Міністерстві оборони ОАЕ заявили, що Іран випустив по території країни 186 балістичних ракет. За офіційними даними, 172 ракети були перехоплені, 13 впали в море, ще одна — на території Еміратів.

Крім того, було зафіксовано 812 безпілотників: 755 з них перехопили сили ППО, ще 57 досягли цілей на території країни. Внаслідок атак загинули троє іноземних громадян, близько 70 осіб дістали поранення.

У відомстві наголосили, що ОАЕ залишають за собою право відповісти на ескалацію. «ОАЕ залишають за собою повне право відповісти на цю ескалацію та вжити всіх необхідних заходів для захисту своєї території, громадян і мешканців», — заявили в Міноборони.

Як повідомляло раніше ForUa, війна в Ірані загрожує планам Європи відмовитися від російського газу.