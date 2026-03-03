Війна в Ірані загрожує планам Європи відмовитися від російського газу, – Reuters

Військові удари США та Ізраїлю по Ірану, а також відповіді Тегерана, можуть вплинути на енергопостачання та знову підняти в Європейському Союзі питання щодо заборони імпорту російського газу.

За даними Reuters, ціни на газ у ЄС цього тижня зросли на 75%, досягнувши багаторічних максимумів, через бойові дії в Ірані та регіоні, що позначилося на постачанні газу з країн Перської затоки. Зокрема, Катар, один із провідних експортерів скрапленого природного газу (СПГ), 2 березня призупинив виробництво.

"ЄС прагне відмовитися від російської нафти та газу, але останні події суттєво ускладнюють ситуацію. Враховуючи нинішню геополітичну напруженість, дискусії з цього питання, ймовірно, відновляться", — заявив міністр енергетики Норвегії Тер’є Осланд на конференції в Осло.

Минулого місяця країни ЄС остаточно затвердили заборону на імпорт російського газу, яка має набути повної дії не пізніше кінця 2027 року. Норвегія, найбільший європейський виробник газу, забезпечує близько 30% потреб континенту та постачає приблизно 20% його нафти.

Водночас високопоставлений представник Корпусу вартових ісламської революції Ірану попередив, що Тегеран обстріляє будь-яке судно, яке спробує пройти через Ормузьку протоку на південному кінці Перської затоки. Цей маршрут є ключовим для танкерів з Катару, який постачає близько 20% світового СПГ.