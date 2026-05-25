Папа Лев XIV розкритикував використання штучного інтелекту у війнах

Папа Римський Лев XIV закликав до жорсткого регулювання штучного інтелекту та обмеження його використання для ведення війни у своєму першому енциклічному листі "Magnifica humanitas: Про захист людської особистості в епоху штучного інтелекту". Про це повідомляє Financial Times.

«Неприпустимо довіряти смертельні або інші незворотні рішення штучним системам», – написав Папа Римський.

Як відомо, штучний використовувалася під час кампанії президента США Дональда Трампа в Ірані для покращення процесу прийняття військових рішень.

Папа закликав до «чітко визначеного та перевірюваного» ланцюга відповідальності та «ефективного, самосвідомого та відповідального людського контролю» над цілями ударів.

«Коли рішення про удар стає автоматизованим або непрозорим, ризик відмови від відповідальності зростає», – написав він в енцикліці Magnifica Humanitas, яка вважається авторитетним моральним вченням про сучасні виклики.

Папа також розкритикував трансгуманістичне та постгуманістичне бачення впливових підприємців Кремнієвої долини, таких як Пітер Тіль та Ілон Маск. Він написав, що штучний інтелект розвивається в інтелектуальному середовищі, в якому деякі люди вважаються «менш корисними, менш бажаними та менш гідними».

Папа вимагає «прозорості та підзвітності» для всіх інструментів штучного інтелекту, що використовуються в суспільному житті, щоб захистити людей.

Він також попередив про здатність штучного інтелекту симулювати емпатію та розуміння, «створюючи ілюзію стосунків із реальною людиною», що призводить до ризиків того, що люди «можуть поступово втратити саме бажання формувати справжні людські зв’язки».

ForUA повідомляв, що раніше Папа Лев XIV затвердив міжвідомчу комісію, яка координуватиме її діяльність та позицію у сфері штучного інтелекту.