У Карлових Варах затримали митрополита РПЦ: в авто знайшли «контейнери з речовиною білого кольору»

У чеському місті Карлові Вари затримали колишнього главу Відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату, митрополита Іларіона, повідомляє DELFI.

24 травня після виїзду з храму в Карлових Варах поліціянти зупинили автомобіль, в якому перебував митрополит і оператор, який його супроводжував. Під час огляду в багажнику знайшли “чотири невеликі контейнери з речовиною білого кольору”.

Як додали у Telegram-каналі митрополита РПЦ, “склад, походження та характер речовини мають бути встановлені лише компетентною експертизою”.

Тим часом, сам митрополит відкинув причетність до зберігання заборонених речовин.

– Я не маю і ніколи не мав жодного відношення до незаконного обігу наркотичних засобів. Для мене, як для священнослужителя, саме припущення про подібне є безумовно хибним. Я наполягаю на цілковитій, незалежній та процесуально бездоганній перевірці того, що сталося, — заявив він.

Довідка. Митрополит Іларіон із 2009 року був головою Відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату. Його називали можливим наступником російського патріарха Кирила. У червні 2022 року Синод РПЦ звільнив Іларіона з посади голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків та призначив керуючим Будапештсько-Угорською єпархією.

Втім, вже у грудні 2024 Ілаїріона звільнили від управління єпархією і відправили “на спокій” після звинувачень у сексуальних домаганнях.