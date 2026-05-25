﻿
Свiт

У Карлових Варах затримали митрополита РПЦ: в авто знайшли «контейнери з речовиною білого кольору»

У Карлових Варах затримали митрополита РПЦ: в авто знайшли «контейнери з речовиною білого кольору»

У чеському місті Карлові Вари затримали колишнього главу Відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату, митрополита Іларіона, повідомляє DELFI.

24 травня після виїзду з храму в Карлових Варах поліціянти зупинили автомобіль, в якому перебував митрополит і оператор, який його супроводжував. Під час огляду в багажнику знайшли “чотири невеликі контейнери з речовиною білого кольору”.

Як додали у Telegram-каналі митрополита РПЦ, “склад, походження та характер речовини мають бути встановлені лише компетентною експертизою”. 

Тим часом, сам митрополит відкинув причетність до зберігання заборонених речовин. 

– Я не маю і ніколи не мав жодного відношення до незаконного обігу наркотичних засобів. Для мене, як для священнослужителя, саме припущення про подібне є безумовно хибним. Я наполягаю на цілковитій, незалежній та процесуально бездоганній перевірці того, що сталося, — заявив він. 

Довідка. Митрополит Іларіон із 2009 року був головою Відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату. Його називали можливим наступником російського патріарха Кирила. У червні 2022 року Синод РПЦ звільнив Іларіона з посади голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків та призначив керуючим Будапештсько-Угорською єпархією.

Втім, вже у грудні 2024 Ілаїріона звільнили від управління єпархією і  відправили “на спокій” після звинувачень у сексуальних домаганнях.

Митрополит Іларіон/Ілюстративне фото з відкритих джерел

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

ЧехіяРПЦзатриманнянаркотикимитрополитКарлови Вари
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

«Орєшнік» проти гаражів: про що свідчить путінський акт тероризму
Аналітика 25.05.2026 11:15:02
«Орєшнік» проти гаражів: про що свідчить путінський акт тероризму
Читати
У Росії зростає страх «катастрофи»: розчарування у Путіні стає системним
Свiт 25.05.2026 11:11:32
У Росії зростає страх «катастрофи»: розчарування у Путіні стає системним
Читати
WBC готує новий виклик для Усика: хто стане наступним суперником
Спорт 25.05.2026 10:52:23
WBC готує новий виклик для Усика: хто стане наступним суперником
Читати

Популярнi статтi