Прорив у переговорах: Іран готовий піти на поступки

Іран у принципі погодився утилізувати високозбагачений уран у рамках переговорів зі США щодо можливої нової ядерної угоди, повідомляє CBS News із посиланням на високопосадовця адміністрації Дональда Трампа.

За даними американського чиновника, Вашингтон вважає, що верховний лідер Ірану вже схвалив загальний формат майбутньої домовленості, однак остаточні умови ще не узгоджені. У Білому домі наголошують, що підписання угоди найближчим часом малоймовірне через складність і повільний темп переговорів.

Попередньо домовленість передбачає поетапний підхід. Спочатку йдеться про можливе розблокування Ормузької протоки в обмін на послаблення американських обмежень, після чого сторони мають перейти до детального обговорення обмеження ядерної програми Ірану.

У США наполягають, щоб Тегеран повністю позбувся запасів високозбагаченого урану та виконав додаткові вимоги у сфері ядерної безпеки. У Вашингтоні також заявляють, що потенційна угода має бути жорсткішою за ядерний договір 2015 року.

Водночас питання щодо розморожування іранських активів і можливого послаблення санкцій залишається відкритим. У переговорах беруть участь високопосадовці США, зокрема віцепрезидент Джей Ді Венс, спецпосланець Стів Віткофф та Джаред Кушнер.

Як повідомляло раніше ForUa, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати та Іран разом з низкою країн Близького Сходу «значною мірою» узгодили мирну угоду, а також анонсував відкриття Ормузької протоки.