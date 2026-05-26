Ліга конференцій УЄФА: Фінал розсудить італієць Мауріціо Маріані

У середу, 27 травня, відбудеться вирішальний матч Ліги конференцій УЄФА між футболістами англійського клубу «Кристал Пелес» та іспанського «Райо Вальєкано».

Фінал турніру у Лейвцигу (Німеччина) обслуговуватиме суддівська бригада з Італії на чолі із 44-річним Мауріціо Маріані, передає Ukrinform.

Зустріч на 47-тисячній «Ред Булл Арені» розпочнеться о 22.00 за київським часом.

Як повідомлялося, донецький «Шахтар» дійшов до півфіналу турніру, де поступився «Кристал Пелесу» (1:3, 1:2).

ForUA нагадує, торік Лігу конференцій УЄФА виграв англійський «Челсі», здолавши у фіналі іспанський «Бетіс» (4:1).