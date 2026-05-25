Росія глушила сигнал літака міністра оборони Великобританії

Під час польоту поблизу російського кордону у літака ВПС Великої Британії, на борту якого перебував міністр оборони Джон Гілі, було заглушено сигнал GPS.

Інцидент стався у четвер, коли Джон Гілі повертався до Великобританії після відвідин британських солдатів в Естонії, повідомляє ВВС.



За атакою, через яку пілотам довелося використовувати іншу навігаційну систему, стоїть Росія. GPS літака був вимкнений протягом тригодинного польоту.



Інцидент стався наступного дня після того, як стало відомо, що минулого місяця два російські військові літаки неодноразово і небезпечно перехоплювали розвідувальний літак британських ВПС над Чорним морем.



Невідомо, чи Гілі був навмисною ціллю. Маршрут польоту було видно на сайтах відстеження літаків.

