Погода 26 травня: поривчастий вітер і до +30°

Сьогодні в Україні переважатиме тепла погода без істотних опадів. Короткочасні дощі вдень можливі лише місцями у північних, східних, а також у Черкаській, Полтавській та Дніпропетровській областях.

Синоптики прогнозують мінливу хмарність по всій країні. Вітер буде північно-західний, 7–12 м/с, а вдень у більшості областей, крім Закарпаття, очікуються сильні пориви до 15–20 м/с.

Температура повітря вдень становитиме +21…+26 градусів. Найспекотніше буде на Закарпатті — там повітря прогріється до +30°. Натомість у східних та північно-східних регіонах буде трохи прохолодніше — +17…+22°.

У Києві та області також очікується мінлива хмарність. У денні години місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер залишатиметься рвучким — до 15–20 м/с.

У столиці вдень прогнозують +22…+24°, по області — від +21 до +26 градусів.

