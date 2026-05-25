Надзвичайні події

Попри санкції: Українські підприємці постачали будматеріали для військових об’єктів РФ, – прокуратура

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури про підозру оголосили директору групи комерційних підприємств в організації постачання будівельних матеріалів для потреб Міноборони РФ, повідомляє Офіс Генпрокурора/Telegram.

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення підозрюваний налагодив співпрацю з підприємствами РФ та тимчасово окупованого Криму. Через підконтрольні структури він організував оптові постачання будматеріалів для зведення військових об’єктів — укріплень, ремонтних баз і оборонної інфраструктури окупаційних військ.

Аби приховати діяльність, бізнес формально переоформили на довірених осіб на тимчасово окупованій території Криму та в РФ, однак фактичне управління здійснювалося з України. Підозрюваний координував роботу компаній, розподіляв ролі та контролював фінансові потоки.

Попри санкції, підприємства брали участь у тендерах Міністерства оборони РФ і виконували контракти на постачання товарів. За час повномасштабної війни вони сплатили до російського бюджету понад 100 млн рублів податків.

Фінансовий супровід здійснювала бухгалтерка з Києва, котра дистанційно вела розрахунки та звітність. Раніше її затримали під час спроби виїзду за кордон, тоді як суд призначив їй десять років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нині про підозру повідомлено директору та ще трьом особам, які перебувають на тимчасово окупованій території Криму.

 Автор: Сергій Ваха

