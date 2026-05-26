У Києві відреагували на погрози Кремля про нові атаки

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що загальний рівень безпекових загроз з боку Росії для Києва та інших українських міст не змінився та залишається таким самим, як у попередні роки й місяці повномасштабної війни.

У МЗС наголосили, що нові заяви та погрози Кремля є не чим іншим, як спробою шантажу та психологічного тиску. Українська сторона вважає показовим те, що Росія фактично відкрито визнає: її ракетні й дронові атаки спрямовані не лише проти України, а й мають на меті залякування іноземного дипломатичного корпусу, який працює у Києві.

У відомстві підкреслили, що такі заяви та дії РФ можуть стати додатковими доказами у майбутніх міжнародно-правових процесах проти Москви.

Також у МЗС повідомили про готовність надати додаткове сприяння іноземним дипломатичним місіям у питаннях безпеки. Йдеться про країни, дипломатів яких Росія намагалася залякати повідомленнями про нібито можливе посилення атак на столицю України. “Задля протидії російському залякуванню, МЗС України готове надати сприяння у додатковому посиленні безпеки іноземних дипмісій, які звернуться з таким запитом”, — наголосили у міністерстві.

Крім того, Україна вкотре закликала міжнародних партнерів не піддаватися на російський тиск та продовжувати підтримку Києва. У МЗС зазначили, що найкращою відповіддю на погрози Кремля залишаються посилення санкційного та політичного тиску на Росію, а також зміцнення української протиповітряної оборони.

У міністерстві підсумували, що Москва має отримувати від міжнародної спільноти чіткі сигнали — єдності, сили та принципової підтримки України.

Як повідомляло раніше ForUa, на переконання деяких євролідерів, застосування «Орєшніка» свідчить про безвихідь загарбницької війни путінської Росії проти України.