Війна

СБУ ліквідувала бойовика рф, який переховувався у будинку зрадниці

CБУ у взаємодії з підрозділами ЗСУ затримала на Донеччині російську агентку та ліквідувала бойовика рф, якого вона переховувала у власному помешканні.

Під час спецоперації з викриття ворожого осередку рашист чинив збройний спротив, унаслідок чого був знищений українськими воїнами, повідомляє СБУ.

Російський військовий з позивним «Шаман» проник на територію Лимана для розвідки позицій Сил оборони у прифронтовій громаді. 

Там він встановив зв’язок з місцевою безробітною, яка у подальшому переховувала його у своєму будинку. 

Далі рашист залучив жінку до коригування ворожого вогню по українських військах на території Лимана та його околицях. 

Для цього фігурантка під виглядом прогулянок обходила місцевість та розвідувала місця базування Сил оборони. 

Потім вона передавала геолокації потенційних «цілей» російському бойовику, який по рації доповідав своєму командуванню координати для обстрілу. 

«Шаман» проходив службу у складі 31-го мотострілецького полку 67-ї мотострілецької дивізії 25-ї загальновійськової армії Центрального військового округу країни-агресора. 

Співробітники СБУ завчасно задокументували розвідактивність ворожої «пари» і провели заходи з убезпечення позицій оборонців Лимана. 

Слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). 

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.

 Автор: Галина Роюк

СБУ війна агент Лиман окупанти
