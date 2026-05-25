Ще кілька днів може піти на узгодження меморандуму між США та Іраном

На остаточне затвердження меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном може знадобитися ще кілька днів, що пов’язано з тривалим процесом узгодження формулювань угоди.

Президент США Дональд Трамп у суботу заявив, що угода має бути укладена найближчим часом, вже наступного дня урядовці намагалися стримати очікування щодо її оголошення, повідомляє CNN .

Скільки часу це займе, залежить від того, як швидко Іран відповість на деякі пропозиції щодо формулювань, зроблені США.

США вважають, що Іран в принципі погодився з основними пунктами угоди, тривають суперечки щодо формулювань, які, за словами посадовця, вимагають тривалого процесу затвердження з іранського боку.

США все ще допрацьовують формулювання декількох пунктів.

Як тільки всі сторони дійдуть остаточної згоди що відбудеться церемонія підписання у присутності представників США та Ірану, за якою, ймовірно, одразу ж послідує раунд переговорів щодо наступного етапу угоди.

 Автор: Галина Роюк

