«Орєшнік» проти гаражів: про що свідчить путінський акт тероризму

У ніч на 24 травня російський агресор завдав масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши в тому числі й сумнозвісний «Орєшнік». На переконання деяких євролідерів, застосування «Орєшніка» свідчить про безвихідь загарбницької війни путінської Росії проти України. Деталі – далі в матеріалі ForUA.

У ніч проти 24 травня російський агресор завдав масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши, за даними Повітряних сил, 90 ракет та 600 дронів різних типів, в тому числі й «Орєшнік».

У Києві внаслідок атаки агресора загинуло двоє людей, ще 86 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Загалом по країні через удари ворога кількість загиблих склала чотири особи, а кількість поранених наблизилася до сотні.

У Києві пошкоджень зазнали будівлі театру, філармонії, двох музеїв, бібліотеки, університетів, церкви, монастиря та архітектурні пам’ятки. Пошкоджень зазнала також будівля Міністерства закордонних справ України, резиденція посла Албанії в Києві. Постраждали офіс «Німецької хвилі», а також частково зруйнована студія німецького телеканалу ARD. Водночас сумнозвісний «Орєшнік», ціною близько $100 млн запущений по Білій Церкві, зруйнував «аж» три гаражі.

Примітно, що перед цим масованим ударом Путін зібрав росРадбез, де роздувши щоки і занурившись з головою у ілюзорний світ, тричі намагався прокричати «Ура!». Президент України не оминув можливості покепкувати з явно неадекватної поведінки очільника Кремля. «Путін вже й слово «ура» не може нормально вимовити – шамкає, – а своїми ракетами перемагає житлові будинки. Три російські ракети проти обʼєкта водопостачання, спалив ринок, десятки житлових будинків пошкодив, кілька звичайних шкіл. Запустив свій «Орєшнік» проти Білої Церкви. Реально неадеквати», - зазначив Володимир Зеленський.

У світі теж дали оцінку російському масованому удару. Зокрема, очільниця європейської дипломатії Кая Каллас засудила масовану російську атаку по Україні.

«Використання Москвою балістичних ракет середньої дальності «Орєшнік» – систем, призначених для доставки ядерних боєголовок, – є політичною тактикою залякування та безрозсудним ризиком ядерної ескалації», – написала дипломатка у мережі X. Окрім цього, пані Каллас анонсувала, що на поточному тижні міністри закордонних справ ЄС обговорять нові методи посилення тиску на Росію.

Засудив останню масовану російську атаку на українські міста також президент Європейської ради Антоніу Кошта. «Це ще одне суворе нагадування про те, що Росія не зацікавлена у проведенні конструктивних мирних переговорів», – акцентував він.

Лідери Франції та Німеччини виступили із засудженням масованої атаки Росії по Україні. «Франція засуджує цей напад та застосування балістичної ракети «Орєшнік», що, насамперед, свідчить про безвихідь загарбницької війни Росії», – написав президент Макрон в соцмережі Х.

Натомість міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан висловила солідарність з українським народом: «Жорстокий нічний напад Росії на Київ – це ще одне жахливе нагадування про людські жертви цієї війни. Цивільне населення ніколи не повинно прокидатися під звуки ракет, дронів та вибухів, боячись за своє життя. Зруйновані домівки, розбиті сім’ї, загиблі та поранені невинні люди – це неприпустимо», – написала очільниця МЗС Угорщини. Як наголосила посадовиця, Будапешт рішуче засуджує ці удари Росії та висловлює солідарність з жертвами атак та народом України загалом.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні також засудив масовану російську атаку по Україні 24 травня: «Ми закликаємо Росію негайно припинити ці удари та покласти край незаконній агресивній війні. Вони лише подовжують людські страждання і ніяк не змінюють того факту, що Росія програє цю війну. Канада продовжуватиме тісно співпрацювати з міжнародними партнерами, щоб забезпечити справедливий і тривалий мир для України та Європи».

«Річ у тім, що Трамп розчарував Путіна. Не впорався з поставленим завданням. Здавалося б, що складного? Викрути руки Україні, змусь віддати Донбас заради перемир’я, а потім уже на переговорах ми самі Київ дотиснемо. Трамп розчарував. Натомість свої генерали не підвели. Взяли Донецьку область. Ну як взяли? Майже. Пообіцяли. До кінця літа. Або до кінця року, але це в крайньому випадку... У голові у бункерного щура саме така каша зараз. Він вірить своїм генералам. А ті трохи брешуть. Небагато, бо їм у свою чергу брешуть полковники. Цей ланцюжок переможної брехні про успіхи на фронті поки що перемагає здоровий глузд. А Путін вірить, що вони реально перемагають і Україні насправді залишилось кілька днів. Йому так доповіли, він і вірить. Потім і поводиться так самовпевнено, тому реальних переговорів немає. Цей щур вважає, що скоро вже переможе», - підкреслює політолог і військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов.

Водночас Віктор Ягун – директор Агентства реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу СБУ робить наступний акцент: «Поточна ситуація характеризується не наближенням до деескалації, а переходом війни до складнішої фази. Фронтове виснаження дедалі більше поєднується з ударами по стратегічній інфраструктурі, боротьбою за стійкість систем ППО, тиском на економіку війни РФ та інформаційно-дипломатичним протистоянням. Наразі для України ключовими завданнями залишаються збереження темпу впливу на російську військово-економічну базу, посилення системи протиповітряної оборони та забезпечення більш рівномірної участі союзників у фінансуванні оборонної підтримки».

Тим часом за даними The Guardian, серед російських еліт наростає розчарування в Путіні через затяжну війну в Україні та економічний спад у Росії. Зокрема, як зазначає видання з посиланням на розмови з кількома особами з оточення очільника Кремля, а також з джерелами у російському бізнес-середовищі та представниками західних спецслужб видання констатує, що «цього року настрої серед російської еліти, безперечно, змінилися і там панує глибоке розчарування в Путіні».

За словами одного з джерел, «в РФ посилюється відчуття, що насувається якась катастрофа». «Ніхто не вірить, що завтра все раптово зруйнується. Але дедалі більше усвідомлюється, що продовжують ухвалюватися абсолютно безглузді, саморуйнівні рішення. Люди, які колись захищали Путіна, більше цього не роблять. Будь-яке відчуття майбутнього зникло», – зазначив співрозмовник.

Окремо The Guardian наголошує, що путінський рейтинг невпинно падає, економіка перебуває під дедалі більшим тиском, і навіть прокремлівські блогери, які раніше вкрай рідко критикували правителя РФ, починають висловлювати своє невдоволення ним та його рішення в контексті російсько-української війни.

Між тим, «незважаючи на тріщини, що з’являються всередині країни», наголошує видання, підхід Путіна до війни в Україні не змінився, і він, як і раніше, рішуче налаштований продовжувати її. Принагідно зазначається, що Путін дав зрозуміти своєму найближчому оточенню, що, на його думку, Москва зможе захопити весь Донбас до кінця року.

Коментуючи фразу Путіна про те, що війна в Україні нібито «наближається до завершення», джерела зазначили, що її не слід трактувати як ознаку його готовності до компромісу. Натомість це свідчить про те, що Путін вважає військовий прорив РФ неминучим.