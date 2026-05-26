Іран може відкрити Ормузьку протоку: деталі

США та Іран ведуть переговори щодо поетапного відкриття Ормузької протоки після можливого досягнення домовленостей про припинення бойових дій. За даними близькосхідного дипломатичного джерела, яке цитує Nikkei, протоку можуть повністю відкрити приблизно через 30 днів після укладення угоди.

Повідомляється, що протягом цього періоду Іран продовжуватиме розмінування акваторії. Після завершення робіт судна всіх країн зможуть безперешкодно та безпечно проходити через Ормузьку протоку, як це було до фактичного блокування маршруту. Також Тегеран нібито погоджується не запроваджувати жодних транзитних зборів.

За інформацією видання, погоджене на початку квітня між США та Іраном припинення вогню планують продовжити ще на 60 днів. Саме протягом цього часу сторони мають намір провести переговори щодо іранської ядерної програми та визначити подальшу долю запасів збагаченого урану.

Крім того, обговорюється поетапне пом’якшення американських санкцій проти Ірану та поступове розморожування іранських активів.

Окремою темою перемовин залишається ситуація на Близькому Сході. Зокрема, Іран вимагає від Ізраїлю припинити удари по “Хезболлі” в Лівані як одну з умов завершення конфлікту. Водночас Ізраїль наполягає на повному роззброєнні угруповання.

Втім, остаточне рішення щодо можливої угоди, за даними джерел, залежатиме від позиції верховного лідера Ірану аятоли Моджтаби Хаменеї. Чи вдасться сторонам досягти фінальних домовленостей — наразі невідомо.

Як повідомляло раніше ForUa, на остаточне затвердження меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном може знадобитися ще кілька днів, що пов’язано з тривалим процесом узгодження формулювань угоди.