﻿
Надзвичайні події

Київський адвокат у Черкасах обіцяв чоловікові за 10 тис. доларів виїзд за кордон

Київський адвокат у Черкасах обіцяв чоловікові за 10 тис. доларів виїзд за кордон

У Черкаській області прокурори повідомили про підозру київському адвокату, який, за версією слідства, організовував протиправне переправлення чоловіків через держкордон. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора. 

Правоохоронці встановили, що адвокат запропонував 30-річному чоловікові "послугу" за 10 тис. доларів, що дозволяла виїзд за кордон. 

Схема передбачала укладення фіктивного шлюбу з жінкою, яка має інвалідність другої групи. Цей статус дружини, відповідно до законодавчих норм, міг би дозволити чоловікові безперешкодно залишити Україну. 

Адвоката затримали під час передачі першої частини грошей у 5 тис. доларів

Йому інкримінують організацію незаконного переправлення осіб через держкордон.

Тривають слідчі дії, встановлюють всі обставини та можливих інших учасників схеми.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

мобілізаціяадвокатЧеркаська областьхабарництвоухилянт
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

ППО Кувейту помилково збила три американські винищувачі F-15
Війна 02.03.2026 16:03:17
ППО Кувейту помилково збила три американські винищувачі F-15
Читати
Підліток готував новий теракт у центрі Харкова
Війна 02.03.2026 15:54:48
Підліток готував новий теракт у центрі Харкова
Читати
В Одесі на ухилянтах щомісяця заробляли 30 мільйонів
Суспiльство 02.03.2026 15:31:55
В Одесі на ухилянтах щомісяця заробляли 30 мільйонів
Читати

Популярнi статтi