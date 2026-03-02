Київський адвокат у Черкасах обіцяв чоловікові за 10 тис. доларів виїзд за кордон

У Черкаській області прокурори повідомили про підозру київському адвокату, який, за версією слідства, організовував протиправне переправлення чоловіків через держкордон. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Правоохоронці встановили, що адвокат запропонував 30-річному чоловікові "послугу" за 10 тис. доларів, що дозволяла виїзд за кордон.

Схема передбачала укладення фіктивного шлюбу з жінкою, яка має інвалідність другої групи. Цей статус дружини, відповідно до законодавчих норм, міг би дозволити чоловікові безперешкодно залишити Україну.

Адвоката затримали під час передачі першої частини грошей у 5 тис. доларів

Йому інкримінують організацію незаконного переправлення осіб через держкордон.

Тривають слідчі дії, встановлюють всі обставини та можливих інших учасників схеми.