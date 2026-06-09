Лікарі продавали гіпертонію та діабет за $11,5 тисяч у Кропивницькому

Працівники ДБР викрили завідувачку кардіологічного відділення та лікаря-ендокринолога Центральної міської лікарні Кропивницького, які допомагали військовозобов’язаним отримувати фіктивні медичні висновки.

У березні працівники ДБР затримали їхніх спільників - військовослужбовця однієї з військових частин Кропивницького та колишнього депутата районної у місті ради, повідомляє ДБР.

Військовий підшукував чоловіків, які вже отримали повістки та шукали спосіб уникнути служби. Колишній депутат підтримував зв’язок із лікарями та координував оформлення необхідних документів.



За 11,5 тис. доларів клієнтам пропонували кілька варіантів отримання статусу непридатного до військової служби.



Чоловіків могли госпіталізувати або організувати для них медичні обстеження з подальшим встановленням вигаданих діагнозів, серед яких - гіпертонічна хвороба чи цукровий діабет. Надалі ці документи мали стати підставою для проходження військово-лікарської комісії та отримання висновку про непридатність до служби.



Лікаркам повідомили про підозру у службовому підробленні.



Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.



Військовослужбовець та колишній депутат підозрюються у підбурюванні до складання завідомо неправдивих офіційних документів, а також в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішень особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Фото: ДБР.