Абсурдна ідея: У Генштабі розкритиковали пропозиція передати поліції частину функцій ТЦК

Начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов заявив, що в Україні чітко розмежовані функції ТЦК і СП та правоохоронних органів, кожна структура має виконувати визначені їй завдання. Про це повідомляє LIGA.net.

Гнатову поставили запитання щодо ідеї перезавантаження ТЦК і СП із можливим переданням частини функцій поліції.

– Українським законодавством чітко визначені й розмежовані повноваження територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки та Нацполіції в процесі проведення мобілізації, – відповів він.

Генерал додав, що законодавством України чітко визначені обов’язки, завдання та функції всіх органів і суб’єктів, які беруть участь у процесі мобілізації.

– Роль кожного прописана окремо. Те, що виконують ТЦК і СП, – це одні завдання. Те, що в межах своїх повноважень виконує Національна поліція, – зовсім інші, – зазначив Гнатов.

Він наголосив, що ТЦК і СП мають займатися військовим обліком, призовом та оповіщенням військовозобов’язаних.

Натомість Національна поліція відповідає за заходи примусу щодо порушників мобілізаційного законодавства – тих, хто ухиляється від служби або не з’являється за повістками.

– Як Національна поліція, наприклад, може вести військовий облік чи організовувати оповіщення громадян? Це просто абсурдно. Тому функції чітко розмежовані, і кожен орган має виконувати свої завдання відповідно до законодавства України, – додав Гнатов.

Він зауважив, що попри низку проблем з мобілізацією, Україна утримує лінію бойового зіткнення саме завдяки призваним до війська.

За його словами, угруповання армії РФ на фронті зараз налічує понад 700 тис. солдатів, тому для протистояння їм має бути паритет в особовому складі.

Начальник Генштабу визнав, що процес мобілізації зараз проходить складно.

За його словами, це зокрема пов’язано з російськими ІПСО та “підіграванням ворогу з боку окремих українських публічних діячів”.

Однак, мобілізація нині – єдиний інструмент призову цивільних на військову службу, зауважив Гнатов.

ForUA нагадує, за словами уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, з 2022 року кількість скарг, пов’язаних із мобілізаційними заходами в Україні, зросла у 333 рази.