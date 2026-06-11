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У Генштабі розвіяли очікування щодо демобілізації

У Генштабі розвіяли очікування щодо демобілізації

Звільнення військовослужбовців зі служби залишається складним питанням і напряму залежить від темпів поповнення Сил оборони новими призовниками, заявив начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов.

За його словами, зараз держава опрацьовує різні підходи до вирішення питання демобілізації, зокрема для військових, які безперервно беруть участь у бойових діях від початку повномасштабного вторгнення або мають значну вислугу років.

Водночас Гнатов наголосив, що масове звільнення військових наразі неможливе через недостатні темпи мобілізації. Він підкреслив, що говорити про демобілізацію в деталях зараз не варто, щоб не створювати хибних очікувань у суспільстві.

Також у Генштабі зазначають, що процеси мобілізації та демобілізації безпосередньо пов’язані: чим вищі показники призову, тим більше можливостей з’являється для поетапного звільнення військових, які мають на це право.

Як повідомляло раніше ForUa, у Міноборони анонсували велике оновлення Сил оборони.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

ЗСУмобілізаціяГенштабдемобілізація
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