﻿
Головне

Росія використовує тактику "Аль-Каїди" для диверсій в Україні

Росія використовує тактику "Аль-Каїди" для диверсій в Україні

РФ здійснює теракти в Україні, користуючись тактикою терористичної організації "Аль-Каїда". Як приклад, Служба безпеки України називає атаку на поліцію у Львові 22 лютого.

Речник СБУ Артем Дехтяренко повідомив, що терористична організація раніше використовувала тактику "подвійного вибуху", аби спричинити максимальні втрати. Нині РФ застосовує подібний підхід на території України.

За його словами, операції із здійснення терактів в Україні ще кілька років тому санкціонував диктатор Путін. У 2023 році було затверджено план "Диверсійний шум", мета якого – масштабувати теракти, підпали та диверсії по всій Україні для дестабілізації суспільства та посіву паніки.

Дехтяренко додав, що окупанти намагаються вербувати українців через інтернет. До спеціального чат-боту, де можна повідомляти про такі спроби, надійшло понад 18 тисяч звернень.

Раніше ForUa повідомляло, що демонструє і вуалює теракт у Львові.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

СБУтерактиподвійний вибухДіверсійний шум
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Кирило Буданов назвав ключ до стабільного та безпечного майбутнього України
Полiтика 24.02.2026 17:47:11
Кирило Буданов назвав ключ до стабільного та безпечного майбутнього України
Читати
Поліція відкрила справу через масове отруєння дітей у львівському розважальному центрі
Надзвичайні події 24.02.2026 17:36:08
Поліція відкрила справу через масове отруєння дітей у львівському розважальному центрі
Читати
Російський удар зірвав виробництво «Фламінго», але Україна його відновила - Зеленський
Полiтика 24.02.2026 17:02:05
Російський удар зірвав виробництво «Фламінго», але Україна його відновила - Зеленський
Читати

Популярнi статтi