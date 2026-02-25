РФ здійснює теракти в Україні, користуючись тактикою терористичної організації "Аль-Каїда". Як приклад, Служба безпеки України називає атаку на поліцію у Львові 22 лютого.

Речник СБУ Артем Дехтяренко повідомив, що терористична організація раніше використовувала тактику "подвійного вибуху", аби спричинити максимальні втрати. Нині РФ застосовує подібний підхід на території України.

За його словами, операції із здійснення терактів в Україні ще кілька років тому санкціонував диктатор Путін. У 2023 році було затверджено план "Диверсійний шум", мета якого – масштабувати теракти, підпали та диверсії по всій Україні для дестабілізації суспільства та посіву паніки.

Дехтяренко додав, що окупанти намагаються вербувати українців через інтернет. До спеціального чат-боту, де можна повідомляти про такі спроби, надійшло понад 18 тисяч звернень.

