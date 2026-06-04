﻿
Війна

В Херсоні затримали ще одного ворожого поплічника

В Херсоні затримали ще одного ворожого поплічника

СБУ та ДБР затримали ще одного ворожого поплічника, який співпрацював з рф після захоплення Херсона.

Ним виявися колишній працівник загону воєнізованої охорони регіональної філії Укрзалізниці, повідомляє СБУ.

Фігурант охороняв військові ешелони рф, які транспортували озброєння, боєприпаси та амуніцію для російських військ на передовій. 

Після звільнення Херсона окупаційні угруповання рф покинули свого поплічника у місті, а самі втекли на лівобережжя регіону. 

Намагаючись уникнути правосуддя, фігурант переховувався на півдні України в орендованих помешканнях, адреси яких регулярно змінював. 

Чоловік виходив з оселі тільки у разі крайньої потреби і більшість часу ні з ким не контактував. 

Але зловмиснику це не допомогло. Співробітники СБУ розшукали його і затримали наприкінці травня 2026 року. 

До цього, у 2025 році, йому було заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). 

Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СБУвійнаХерсонагентокупанти
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

З російської неволі визволили українських військових, які перебували в полоні з 2022 року
Суспiльство 05.06.2026 16:03:14
З російської неволі визволили українських військових, які перебували в полоні з 2022 року
Читати
Трамп поводитиметься з повагою на зустрічі з верховним лідером Ірану
Свiт 05.06.2026 15:54:27
Трамп поводитиметься з повагою на зустрічі з верховним лідером Ірану
Читати
Військовий ТЦК та член ДФТГ побили ветерана у Києві
Столиця 05.06.2026 15:12:19
Військовий ТЦК та член ДФТГ побили ветерана у Києві
Читати

Популярнi статтi