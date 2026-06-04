В Херсоні затримали ще одного ворожого поплічника

СБУ та ДБР затримали ще одного ворожого поплічника, який співпрацював з рф після захоплення Херсона.

Ним виявися колишній працівник загону воєнізованої охорони регіональної філії Укрзалізниці, повідомляє СБУ.

Фігурант охороняв військові ешелони рф, які транспортували озброєння, боєприпаси та амуніцію для російських військ на передовій.



Після звільнення Херсона окупаційні угруповання рф покинули свого поплічника у місті, а самі втекли на лівобережжя регіону.



Намагаючись уникнути правосуддя, фігурант переховувався на півдні України в орендованих помешканнях, адреси яких регулярно змінював.



Чоловік виходив з оселі тільки у разі крайньої потреби і більшість часу ні з ким не контактував.



Але зловмиснику це не допомогло. Співробітники СБУ розшукали його і затримали наприкінці травня 2026 року.



До цього, у 2025 році, йому було заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.