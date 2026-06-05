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Війна

Полтавська суддя працювала на ФСБ

Полтавська суддя працювала на ФСБ

За матеріалами СБУ 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримала агентка фсб, яку СБУ затримала у квітні 2023 року у Полтаві.

Нею виявилась завербована ворогом голова місцевого районного суду, яка «зливала» локації Сил оборони на півдні України і пропагувала рашизм, повідомляє СБУ.

На початку повномасштабної війни жінка перебувала у Бердянську, де на той час працювала суддею міськрайонного суду. 

Після захоплення портового міста посадовиця вийшла на фсб і погодилася співпрацювати з російською спецслужбою. 

У березні 2022 року вона передала рашистам дані про переміщення трьох бійців окремого загону спецпризначення «Азов» з Маріуполя у напрямку Мангуша. 

Задокументовано, як зрадниця рекомендувала своєму куратору від фсб кандидатури на посаду гауляйтера Бердянська та керівника захопленої місцевої лікарні. 

Паралельно з цим зловмисниця агітувала своїх колег підтримати кремлівський режим і співпрацювати з ворогом. 

Влітку 2022 року посадовиця виїхала на підконтрольну Україні територію, де згодом влаштувалася до Полтавського райсуду. 

Співробітники СБУ затримали її в робочому кабінеті держустанови. 

На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, суд визнав зловмисницю винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Фото: СБУ.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СБУвійнасуддяПолтаваагентокупанти
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