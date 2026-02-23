Кривавий почерк агресора: що демонструє і вуалює теракт у Львові

Буквально на порозі четвертих роковин повномасштабної війни путінська Росія руками завербованих мешканців нашої держави здійснила цинічний теракт у центрі Львова, який забрав життя молодої поліцейської та скалічив десятки людей. Про те, що подібним кроком демонструє Україні та світу кремлівський диктатор – далі в матеріалі ForUA.

У ніч проти неділі, 22 лютого, у Львові прогриміла серія вибухів. У Національній поліції згодом повідомили про теракт, внаслідок якого загинула поліцейська і ще 25 людей отримали поранення. Ймовірних виконавців затримали за гарячими слідами.

Деталізуючи, у поліції розповіли, що близько 00:30 на номер 102 надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вулиці Данилишина у Львові. Власне після прибуття на місце події патрульної поліції стався вибух. Згодом, коли прибув другий екіпаж, пролунав ще один. «Встановлено, що детонували саморобні вибухові пристрої. Унаслідок вибухів загинула 23-річна поліцейська. Пошкоджено службовий автомобіль патрульної поліції та цивільний транспортний засіб», - розповіли в МВС.

Згодом очільник МВС Ігор Клименко, який, до слова, гранично оперативно прибув до Львова, повідомив, що серед поранених – цивільні, а також поліцейські та нацгвардійці, які забезпечували охорону правопорядку. «Всього йдеться про 25 поранених. Із них шість - вкрай тяжкі, три – критичні. Лікарі роблять все можливе і неможливе для того, щоб врятувати їх життя», - уточнив урядовець.

«Є всі підстави вважати, що злочин виконаний на замовлення Росії. Не вперше ворог цілеспрямовано створює смертельні пастки для українських правоохоронців. І використовує при цьому завербованих наших громадян. Відео з камер спостереження дозволили швидко відпрацювати маршрут руху підривниці та зафіксувати сам момент закладення вибухового пристрою», - підсумував очільник МВС, додавши, що затримана - 33-річна мешканка Рівненської області. У Нацполіції пізніше деталізували, що за вказівкою так званого «куратора» спецслужб РФ жінка виготовила саморобні вибухові пристрої та встановила їх у заздалегідь визначених місцях. Її затримали в контрольованому прикордонному районі міста Старий Самбір.

Між тим згодом президент Зеленський розповів, що у звʼязку з гучним злочином затримали кількох осіб. «Міністр внутрішніх справ України доповів про деталі розслідування теракту у Львові. Не все зараз можна говорити публічно. Затримані кілька осіб, і в рамках необхідної процесуальної роботи будуть з’ясовані всі факти», - зазначив нинішній господар Банкової.

Наразі ж правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що спричинив тяжкі наслідки). Винуватцям загрожує до 12 років вʼязниці та конфіскація майна.

Ну, і в даному контексті вкрай важливо зупинитися на фігурі вбитої поліцейської. Загибла 23-річна Вікторія Шпилька народилася на Волині, а згодом разом із батьками переїхала до Херсона. Вона закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ і стала до лав патрульної поліції. Спершу працювала на Херсонщині, з 2023 року - на Львівщині. «Колеги згадують її як чуйну, світлу й щиру. Вона вміла підтримати, вислухати, знайти тепле слово навіть у найважчий день. Ніколи не скаржилася, натомість усміхалася і йшла на зміну, бо знала, що її чекають люди. Вірна Присязі. Справедлива. З глибоким відчуттям обов’язку», - йдеться в спеціальній заяві МВС.

Жорстокий теракт у Львові між тим викликав неабияку дискусійну хвилю у вітчизняному сегменті соцмереж. Досить влучний діагноз формі та змісту цих суспільних суперечок поставив відомий львівський журналіст Віктор Біщук. «Не знаю як ви, а я бачу чітку послідовність. Перше. Теракт у Львові був задуманий та реалізований саме проти працівників поліції. Друге. Одразу як тільки задум спрацював, поліцейські були поранені а одна із них загинула, в соцмережах розгорнувся другий етап цієї кампанії. Тисячі ботів ( і, на жаль, десятки реальних дов…бів) почали масову кампанію «ну, поліція – то не шкода». Це все вкладається в довгострокову ціль російського задуму в Україні – максимальне поглиблення недовіри до будь-яких державних структур, розрив соціальних зв’язків та взаємодій. Ворог діє системно і цілеспрямовано – б’є по унікальний суперсилі українців – здатності об’єднуватись та діяти спільно. Це те, що врятувало нас в 2014 та 2022», - зазначив він. Констатувавши, що Кремль чітко ідентифікував це і працює на усунення даного фактору, Біщук закликав українців максимально притримуватися інформаційної гігієни при активностях у соцмережах різного штибу.

Водночас журналіст та офіцер ЗСУ Мирослав Откович наголошує: «Загиблій у Львові поліцейській Вікторії було лише 23 роки. У такому віці служба в поліції — це служіння людям, це ідеали, це самопожертва. Дуже шкода, що ми всі втратили світлу душу. Співчуття рідним і близьким. Теракт у Львові — це елемент гібридної війни, у якій кожен — під прицілом. Реальність така, що безпеки немає ніде. І не буде, допоки живі терористи. Ця лавина буде насуватися далі. Протиставити їй ми можемо лише силу у відповідь — професійну, фізичну, адекватну. Я не буду багато говорити про ухилянтів та «економічно заброньованих», лише пригадаю, що часто їхнім аргументом є те, що вони платять багато грошей. Так, але замість вас, боягузів, на виклик їде і гине 23-річна дівчина. Тому засуньте собі ці папірці назад до кишені. Юди ви».

Тим часом заступниця керівника Офісу президента (ОП) Ірина Верещук пропонує обмежити використання в Україні соцмережі Telegram та інших анонімних платформ. «Вкотре ми бачимо, що ворог системно використовує Telegram для вербування терористів, координації їхньої діяльності та здійснення терактів. Це чергове нагадування нам подумати про функціонування Telegram та інших анонімних платформ у нашому інформаційному просторі під час війни. Якщо для захисту життів наших людей та для захисту національної безпеки ми маємо обмежити можливості цих платформ, значить, ми маємо це зробити», - акцентувала вона. Натомість президент Зеленський, посилаючись на дані розвідки, повідомив, що росіяни збираються й надалі організовувати подібного роду терористичні акти на території України.