Вашингтон погрожує Європі через “Купуй європейське” в оборонці

Адміністрація президента США Дональда Трампа надіслала до Єврокомісії листа з попередженням про можливі заходи у відповідь, якщо Європа надаватиме пріоритет власним оборонним виробникам, повідомляє Politico.

У листі Вашингтон заявляє, що виступає проти будь-яких змін до правил державних закупівель у галузі оборони, які можуть обмежити участь американських компаній у тендерах країн ЄС. Йдеться про перегляд директиви 2009 року, який планує провести Єврокомісія у третьому кварталі 2026 року.

Нині близько двох третин озброєнь, які імпортують країни ЄС, надходять зі США, зокрема винищувачі F-35, реактивні системи залпового вогню HIMARS та зенітні комплекси Patriot. У Брюсселі розглядають можливість посилення принципу «Купуй європейське», проте поки не вирішено, чи стануть нові правила обов’язковими.

Основними постачальниками для Пентагону залишаються американські компанії, хоча продукцію до США також постачають європейські концерни, зокрема італійська Leonardo S.p.A. та шведська Saab AB.

