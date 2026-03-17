SpaceX вивела на орбіту понад 10 тисяч супутників Starlink

Кількість супутників орбітального угруповання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink перевищила 10 тис. супутників, як свідчать дані компанії-розробника SpaceX.

На сьогоднішній день, із урахуванням виведеної на орбіту у вівторок чергової групи апаратів, кількість супутників становила 10,2 тис. апаратів.

Загалом з травня 2019 року в рамках проєкту Starlink компанія SpaceX запустила вже понад 11,5 тис. інтернет-супутників. Частина з них вийшла з ладу або зійшла з орбіти.

Лише з початку поточного року компанія SpaceX вивела на орбіту 728 супутників Starlink за допомогою 27 ракет Falcon 9.

У перспективі SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тис. апаратів для створення повномасштабної мережі, що дозволить забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом до інтернету в будь-якому куточку планети. Загальну суму інвестицій у реалізацію проєкту оцінено в $10 млрд.

Наразі мережа Starlink покриває 160 країн і територій світу, забезпечуючи високошвидкісним інтернетом понад 10 млн активних клієнтів.

 Автор: Богдан Моримух

