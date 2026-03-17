Трамп несподівано згадав про Україну

Президент США Дональд Трамп у висловлюваннях про Ліван несподівано згадав про Україну.

Відповідаючи на запитання щодо військової операції Ізраїлю в Лівані, Трамп сказав, що нещодавно зустрічався з впливовим ліванцем, повідомляє "Укрінформ".



Трамп сказав, що запитав: "Невже ви живете в Лівані? Ваші батьки живуть там?". Той, за словами Трампа, відповів: "О, так, вони там живуть. І з роками вони звикли до того, що там бомблять".



Висловлюючись про труднощі, які створює для Лівану рух "Хезболла", Трамп несподівано перейшов на Україну.



"Люди живуть в Україні. Знаю, ви подумаєте, що вони не могли б жити в Україні, але вони живуть в Україні. Я не знаю, як їм це вдається, але вони живуть в Україні", - сказав він.



Після висловлення про Україну Трамп знову повернувся до попередньої теми, сказавши: "Вони живуть у Лівані. "Хезболла" - це велика проблема, і її швидко ліквідують".

