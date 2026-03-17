У Луцьку відзначать 95-річчя Емми Андієвської масштабною культурною подією

19 березня у Луцьку відбудеться масштабна культурна подія, присвячена 95-річчю української художниці, поетки та мислительки Емми Андієвської. Захід пройде у Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків, вхід для відвідувачів буде вільним, інформує ForUA.

Організатори зазначають, що ювілей стане нагодою не лише вшанувати мисткиню, а й глибше осмислити її творчий спадок. Андієвська є авторкою понад сорока поетичних і прозових книжок, а її художні роботи зберігаються у музейних і приватних колекціях у різних країнах світу. Попри життя за межами України, вона залишається важливою постаттю українського культурного простору.

Програма заходу передбачає кілька тематичних блоків. З 15:00 до 17:00 відбудуться майстер-класи, присвячені творчості мисткині. О 17:00 розпочнеться лекція «Феномен Емми Андієвської», яку проведе Зоя Навроцька. Також заплановано показ відеоінтерв’ю про мисткиню від Ukraïner та живе читання її поезії студентами Волинського національного університету.

Завершить програму кураторська екскурсія виставковим проєктом Андієвської, яку проведе Леся Корсак. Вона триватиме з 18:30 до 20:00 та охопить зокрема експозиції «Космогонії» та «Джалапіта».

Організатори запрошують усіх охочих долучитися до події та ближче познайомитися з творчим всесвітом Емми Андієвської.