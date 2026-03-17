Понад 300 тисяч доларів хабарів: у справі фігурують посадовці СБУ та посередник

Понад 300 тисяч доларів хабарів: у справі фігурують посадовці СБУ та посередник

Правоохоронці повідомили про підозру у хабарництві заступнику начальника управління СБУ в Рівненській області Ігорю Бріці, заступнику начальника Головного управління СБУ у Києві та Київській області Олегу Токарчуку, а також цивільному посереднику Андрію Авдієвському.

Про це заявив генпрокурор Руслан Кравченко.

Усіх трьох підозрюють в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а посереднику додатково інкримінують співучасть у злочині.

За даними слідства, посадовці організували схему тиску на підприємців. Вони вимагали кошти за «вирішення проблем» у кримінальних провадженнях — зокрема за їх закриття, зміну кваліфікації справ і подальше невтручання у діяльність бізнесу.

Слідство встановило, що підприємцям озвучили так званий «тариф на спокійну роботу» у розмірі 600 тисяч доларів. Передача коштів відбувалася поетапно: 6 березня в Києві передали перші 50 тисяч доларів, а 16 березня в одному з ресторанів Київської області — ще 250 тисяч доларів.

Окремо правоохоронці задокументували отримання понад 22 тисяч доларів одним із фігурантів за сприяння у безперешкодному видобутку бурштину.

Загалом, за даними слідства, йдеться про понад 322 тисячі доларів неправомірної вигоди.

Усіх підозрюваних затримали, кошти вилучили. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Оперативний супровід у справі здійснювало Головне управління внутрішньої безпеки СБУ. Слідство триває, правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми.

 Автор: Богдан Моримух

