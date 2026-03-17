Дональд Трамп спрогнозував швидкий крах Куби

Президент США Дональд Трамп заявив, що Куба перебуває у критичному стані та фактично опинилася на межі краху. Під час свого виступу американський лідер підкреслив, що Сполучені Штати мають достатньо важелів впливу, щоб змінити долю острова, повідомляє Politico.

За словами Трампа, Куба наразі стикається з гострим дефіцитом палива. Це стало наслідком політики Вашингтона, який змусив Венесуелу припинити регулярну енергетичну підтримку Гавани. Президент висловив переконання, що тривале протистояння між країнами наближається до розв'язки.

«Я думаю, Куба бачить свій кінець. Усе своє життя я чув про США та Кубу. Я справді вірю, що матиму честь — матиму честь забрати Кубу», — зазначив Дональд Трамп.

На питання журналістів щодо конкретних планів стосовно острова, який перебуває під владою комуністичного режиму з 1959 року, президент не виключив жодного зі сценаріїв. Він пояснив, що під формулюванням «забрати Кубу» мається на увазі можливість втручання США у будь-якій формі.

«Чи я її звільню, чи заберу — думаю, я можу зробити з нею все, що захочу, якщо хочете знати правду. На цей момент вони є дуже ослабленою нацією», — додав він.

Адміністрація Білого дому наразі не надала додаткових роз’яснень щодо того, чи готуються офіційні кроки для зміни політичного статусу острова або посилення санкційного тиску.