Музикант грає світові хіти на гумових курках (відео)

Бразильський блогер і музикант Фабрісіо Андре Бернар Ді Паоло, відомий як Лорд Вінетейро, грає світові хіти за допомогою незвичного інструменту – іграшкових гумових курей.

Вінетейро ще з 2008 року займається блогінгом й став відомий на міжнародному рівні завдяки виконанню каверів на фортепіано на своєму YouTube-каналі, де він має понад 7 мільйонів підписників та понад 1 мільярд переглядів.

Ще з 8 років він займався музикою – переважно грою на фортепіано та скрипці. Згодом Вінетейро став музичним продюсером та звукорежисером, а також самостійно навчився грати на клавесині, електробасі, гітарі, барабанах, синтезаторі та акордеоні. Тепер же він підкорює соцмережі грою на гумових курях.

Так, для прикладу, крайнім відео музиканта став кавер на пісню California Dreamin’ гурту The Mamas & the Papas. За 1 день ролик зібрав понад 140 тисяч вподобань.

Ще один приклад – Smells Like Teen Spirit американського рок-гурту Nirvana.

Ймовірно, найпопулярнішим відео блогера став кавер на “Богемну рапсодію” (Bohemian Rhapsody) британського рок-гурту Queen. Ролик зібрав 2,6 млн вподобань тільки в Instagram.

До слова, в нього є також відео про гру на фортепіано без штанів, схожі до номера одного з випусків “Квартал 95”.