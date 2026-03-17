Євросоюзу, ймовірно, доведеться вести переговори з РФ щодо безпеки та миру в Україні, – Кошта

Євросоюз у майбутньому може розпочати переговори з Росією щодо безпеки та досягнення миру в Україні, однак цей момент ще не настав. ЄС повинен посилювати тиск на Москву. Про це президент Європейської ради Антоніу Кошта сказав в інтерв’ю EFE.

Голова Євроради прокоментував заяву прем’єр-міністра Бельгії Барта Де Вевера, який закликав нормалізувати відносини з РФ, щоб Євросоюз отримав доступ до дешевших енергоносіїв.

– Зараз ми повинні уникнути зриву зусиль, які очолює президент Трамп, спрямованих на досягнення справедливого та міцного миру в Україні, – зазначив він.

Кошта вважає, що в майбутньому Євросоюзу, ймовірно, доведеться вести переговори з Росією щодо безпеки та миру в Україні.

Однак, за його словами, зараз для цього ще не настав відповідний момент, тому ЄС має продовжувати тиск на Москву.

Він додав, що 27 держав-членів Європейського Союзу “мають бути готові” до сценарію, за якого переговорний процес щодо припинення війни, який очолює президент США Дональд Трамп, не принесе очікуваного результату.

– Наразі наш головний внесок полягає у посиленні економічного тиску на РФ та продовженні підтримки України усіма засобами. Але, звичайно, може настати час, коли нам доведеться замінити зусилля президента Трампа та докласти власних зусиль для досягнення справедливого та тривалого миру в Україні, – зазначив Кошта.

ForUA нагадує, 13 березня Антоніу Кошта заявив, що рішення США скасувати санкції на експорт російської нафти може надати країні-агресору Росії додаткові ресурси для продовження війни проти України.