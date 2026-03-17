Конфлікт в Ірані не зменшить увагу Заходу до України, – Стармер

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прийняв президента України Володимира Зеленського на Даунінг-стріт, повідомляє The Guardian.

Під час зустрічі очільник британського уряду підкреслив, що війна на Близькому Сході не повинна відволікати увагу світу від України і дозволяти Росії отримувати вигоду від регіональних криз.

"Звісно, в Ірані триває конфлікт, але ми не можемо втратити з поля зору події в Україні та важливість нашої підтримки. Путін не має отримувати переваги від кризи в Ірані — ні через зростання цін на нафту, ні через скасування санкцій", — заявив Стармер.

У свою чергу президент Зеленський подякував Британії за допомогу та пообіцяв тримати прем’єра поінформованим щодо ситуації на фронті, енергетичної безпеки та стану мирних переговорів. Лідери також обговорили можливий вплив війни в Ірані на Україну та Європу.

ForUA нагадує, 17 березня український президент Володимир Зеленський та прем’єр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Кір Стармер обговорили стратегічний діалог між обома країнами. Йшлося про поглиблення співпраці, зокрема у питанні оборони.