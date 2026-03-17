«Оскар» зі сталі пошкодженого РФ вагона: «Укрзалізниця» вручила Шону Пенну символічну нагороду

«Укрзалізниця» передала американському актору і режисеру Шону Пенну символічну нагороду — «Оскар», виготовлений зі сталі вагона, пошкодженого внаслідок російської атаки. Про це компанія повідомила у своєму Instagram.

У дописі зазначається, що таким чином актору висловили вдячність за підтримку України.

«Шон Пенн не залишився без Оскара та отримав його від Укрзалізниця! Дякуємо за те, що ви поруч і обираєте бути тут разом із нами», — йдеться у повідомленні.

У компанії підкреслили, що нагорода символізує не лише досягнення у кіно, а й стійкість, людяність і відвагу.

«Цей Оскар — виготовлений зі сталі вагона, пошкодженого внаслідок російської атаки. І ця нагорода відзначає стійкість, людяність та відвагу, яка тримає всіх нас у русі», — додали в «Укрзалізниці».

ForUA нагадує, актор Шон Пенн не з’явився на 98-й церемонії вручення премії «Оскар», попри свою перемогу в одній із ключових номінацій.