Війна

Ворог просунувся поблизу трьох населених пунктів на Донеччині, – Deepstate

Станом на 17 березня російська окупаційна армія просунулася біля трьох населених пунктів у Донецькій області. Всі вони розташовані на Краматорському напрямку.

Про це повідомив український аналітичний моніторинговий проєкт DeepState у Telegram.

Як йдеться у повідомленні аналітиків, росіяни продовжують просуватися поблизу села Оріхово-Василівки Соледарської міської громади Бахмутського району.

Також просування зафіксоване поблизу села Міньківка Соледарської громади.

Окрім того, окупаційна армія просунулася у Васюківці у Бахмутському районі.

 

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Оріхово-Василівки, Міньківки та у Васюківці", — йдеться у повідомленні.

За інформацією Генштабу Збройних сил України,17 березня на Краматорському напрямку Сили оборони зупинили дві штурмові дії противника в районах населених пунктів Міньківка та Новомаркове.

На Костянтинівському напрямку РФ здійснила 36 наступальних дій у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Софіївка, Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка, Русиного Яру, Степанівка, Новопавлівка. Дотепер точаться два боєзіткнення.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 57 разів намагалися потіснити воїнів ЗСУ із займаних позицій у районах населених пунктів Білицьке, Дорожнє, Нове Шахове, Родинське, Новоолександрівка, Мирноград, Шевченко, Покровськ, Котлине, Удачне, Муравка, Новопідгородне, Молодецьке, Новопавлівка, Філія, Дачне. Одне боєзіткнення наразі триває.

 

 Автор: Сергій Ваха

війна в Україніагресія рфКраматорський напрямокбої на Донеччині
