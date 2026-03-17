Сонце, піца та трамваї: ТОП-4 напрямки для ідеальної відпустки

Експерти відомого туристичного видавництва Lonely Planet оприлюднили список рекомендацій для мандрівників на початок весни 2026 року. До рейтингу потрапили чотири європейські локації, кожна з яких пропонує особливий вайб: від релаксу на островах до гастрономічних турів та історичних експедицій.
Березень — ідеальний час для цих міст, адже туристичний сезон ще не в розпалі, а погода вже сприяє тривалим прогулянкам.
1. Гран-Канарія (Іспанія) — Острів здоров’я та сонця
Якщо ви скучили за теплом, цей Канарський острів — найкращий вибір. У березні тут панує комфортна температура близько 20 °C.
Чим зайнятися: Відвідати оздоровчі ретрити, зайнятися йогою в Лас-Пальмасі або прогулятися знаменитими піщаними дюнами.
Для кого: Для тих, хто прагне поєднати пляжний спокій із активним трекінгом вулканічними ландшафтами.
2. Стамбул (Туреччина) — Гастрономічний рай
Березень у Стамбулі (13–16 °C) дозволяє досліджувати мегаполіс без виснажливої спеки та величезних черг.
Чим зайнятися: Записатися на кулінарні майстер-класи, спробувати автентичний імам байилди та дослідити вуличні ринки.
Перевага: Можливість забронювати готелі за вигідними цінами «низького» сезону.
3. Неаполь (Італія) — Історія без черг
Місто біля підніжжя Везувію в березні пропонує приємні 16 °C та вільний доступ до світових шедеврів.
Чим зайнятися: Скуштувати еталонну неаполітанську піцу та за 45 хвилин дістатися потягом до античних Помпеїв.
Перевага: Відсутність натовпів у музеях та на вузьких вуличках історичного центру.
4. Лісабон (Португалія) — Найкращий вибір для сімей
Столиця Португалії зустрічає весну теплом у 18 °C та особливою атмосферою на своїх оглядових майданчиках.
Чим зайнятися: Прокотитися на легендарному жовтому трамваї, відвідати один із найбільших акваріумів Європи Oceanário de Lisboa та поласувати тістечками паштел-де-ната.
Для дітей: Поїздки на фунікулерах та інтерактивні морські експозиції роблять місто цікавим для мандрівників будь-якого віку.