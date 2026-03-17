Сонце, піца та трамваї: ТОП-4 напрямки для ідеальної відпустки

Експерти відомого туристичного видавництва Lonely Planet оприлюднили список рекомендацій для мандрівників на початок весни 2026 року. До рейтингу потрапили чотири європейські локації, кожна з яких пропонує особливий вайб: від релаксу на островах до гастрономічних турів та історичних експедицій.

Березень — ідеальний час для цих міст, адже туристичний сезон ще не в розпалі, а погода вже сприяє тривалим прогулянкам.

1. Гран-Канарія (Іспанія) — Острів здоров’я та сонця

Якщо ви скучили за теплом, цей Канарський острів — найкращий вибір. У березні тут панує комфортна температура близько 20 °C.

Чим зайнятися: Відвідати оздоровчі ретрити, зайнятися йогою в Лас-Пальмасі або прогулятися знаменитими піщаними дюнами.

Для кого: Для тих, хто прагне поєднати пляжний спокій із активним трекінгом вулканічними ландшафтами.

2. Стамбул (Туреччина) — Гастрономічний рай

Березень у Стамбулі (13–16 °C) дозволяє досліджувати мегаполіс без виснажливої спеки та величезних черг.

Чим зайнятися: Записатися на кулінарні майстер-класи, спробувати автентичний імам байилди та дослідити вуличні ринки.

Перевага: Можливість забронювати готелі за вигідними цінами «низького» сезону.

3. Неаполь (Італія) — Історія без черг

Місто біля підніжжя Везувію в березні пропонує приємні 16 °C та вільний доступ до світових шедеврів.

Чим зайнятися: Скуштувати еталонну неаполітанську піцу та за 45 хвилин дістатися потягом до античних Помпеїв.

Перевага: Відсутність натовпів у музеях та на вузьких вуличках історичного центру.

4. Лісабон (Португалія) — Найкращий вибір для сімей

Столиця Португалії зустрічає весну теплом у 18 °C та особливою атмосферою на своїх оглядових майданчиках.