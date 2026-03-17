Трамп хоче, щоб операція Epic Fury тривала без зупинки

Президент США Дональд Трамп відхилив нещодавні спроби іранських посадовців поновити переговори.

Двоє високопосадовців з Білого дому на умовах анонімності розповіли, що останніми днями іранська сторона сконтактувала зі спецпосланцем Трампа Віткоффом та іншими представниками американської адміністрації, сподіваючись поновити дипломатичні контакти – проте Трамп сказав, що зараз не зацікавлений вести перемовини, повідомляє CNN.



"Президент сказав, що готовий говорити, але не зараз, тому що він хоче, щоб операція Epic Fury тривала без зупинки", - сказало одне з джерел.



Деякі з близькосхідних союзників США повідомили, що готові виступити посередниками у перемовинах стосовно завершення війни та ядерної програми Ірану, але їхню пропозицію наразі також відхилили.



Одна з причин, чому Трамп не захотів відновлювати переговори з Іраном – невпевненість у тому, в якому стані і де перебуває обраний новим верховним лідером Моджтаба Хаменеї, син покійного Алі Хаменеї.