Україна отримає зброї на $40 мільярдів

У 2026 році Україна отримає від партнерів $38 млрд для дронів, ППО та ракет до Patriot.

"За результатами "Рамштайну" партнери підтвердили один із найбільших бюджетів на підтримку України – $38 млрд на 2026 рік. Понад $6 млрд у конкретних пакетах допомоги, включно з більш як $2,5 млрд на українські дрони, понад $500 млн на PURL, $2 млрд на ППО, а також кошти на артилерійські боєприпаси, підготовку, морські спроможності й інші напрями", - заявив міністр оборони Михайло Федоров.



Домовленості з партнерами такі:



- Велика Британія виділяє £500 млн на ППО та робить внесок у £150 млн на ініціативу PURL. Загалом надає £3 млрд на військову допомогу Україні у 2026 році.

- Німеччина виділяє щонайменше €1 млрд на закупівлю дронів для України, профінансує проєкт "купола" ППО над українськими містами та проєкт дроново-штурмових підрозділів у межах свого бюджету на допомогу Україні в €11,5 млрд.

- Норвегія виділила $7 млрд у 2026 році, з яких $1,4 млрд на дрони, $700 млн на ППО, $200 млн на артилерію, $125 млн на PURL.

- Нідерланди запевнили, що виділять, як мінімум, 0,25% ВВП на оборону України у 2026 році та анонсували внесок у €90 млн на PURL.

- Бельгія дасть €1 млрд на військову допомогу.

- Швеція анонсувала 24-й пакет допомоги на €1,2 млрд та внесок у €100 млн на PURL. Загалом виділяє €3,7 млрд на цей рік.

- Данія на військову допомогу Україні дасть $2 млрд.

- Іспанія надає $1,2 млрд.

- Канада виділяє $50 млн на "данську модель" та $45 млн на медичну підтримку.

- Ісландія зробить внесок у $8 млн в ініціативу PURL та виділить $2,4 млн на закупівлю озброєння через NSATU trust fund.

- Литва виділяє $265 млн у цьому році.

- Латвія та Естонія нададуть щонайменше 0,25% їхнього ВВП на підтримку України.

- Словенія анонсувала пакет допомоги в $5 млн.

- Австралія анонсувала новий внесок в ініціативу PURL, Португалія обіцяла внески у PURL та "чеську ініціативу", передання бронетехніки та дронів у межах програми SAFE.

- Туреччина анонсувала внесок у підсилення української ППО.

Україна домовилася з низкою європейських партнерів про термінову поставку ракет до Patriot зі своїх складів.

"Кількість фіналізуємо після остаточного погодження керівництвами відповідних країн-партнерів. Сподіваємося на максимально швидкі терміни постачання", – підсумував міністр.

Фото: Telegram.