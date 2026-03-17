Прем’єр Бельгії закликав до дружби з Москвою, Каллас відреагувала жорстко, – Reuters

Прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер закликав Європу відновити постачання дешевих російських енергоносіїв та нормалізувати відносини з Москвою. Голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас різко відкинула ці пропозиції, повідомляє Reuters.

Де Вевер поділився своїми поглядами в інтерв’ю бельгійській газеті L'Echo на вихідних. За його словами, багато європейських лідерів на закритих зустрічах поділяють його думку, але ніхто не наважується висловлювати її публічно.

Проте Каллас заперечила таке бачення і наголосила, що повернення до «звичних» відносин із Кремлем може бути небезпечним. За її словами, це суперечить офіційній політиці ЄС, яка передбачає поступове зменшення залежності від російських енергоносіїв.

"Я була присутня на закритих засіданнях лідерів і не бачила такого бажання. Якщо ми просто повернемося до попереднього стану справ, це може призвести до нових воєн. Росія не обмежить свої апетити, якщо ми віддамо їй бажане", – підкреслила Каллас.

Заяви Де Вевера викликали критику всередині його правлячої коаліції. Прем’єр намагається їх пом’якшити, наголошуючи, що відновлення відносин можливе лише після укладення угоди про припинення війни в Україні.

На тлі цих дискусій світові ціни на нафту зросли приблизно на 40% після початку конфлікту між США та Ізраїлем проти Ірану, досягнувши найвищого рівня з 2022 року.

ForUA нагадує, міністр закордонних справ Бельгія Максим Прево заявив, що нормалізація відносин із Росія стане сигналом слабкості та може підірвати єдність Європи.