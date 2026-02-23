﻿
Санкції ЄС проти Росії заблоковано на ключовому етапі

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна не підтримуватиме прийняття нового пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії. За словами Орбана, Угорщина вживатиме заходів для забезпечення постачання палива через нафтопровід “Дружба”, а також готова застосувати контрзаходи, зокрема:

- відмову від поставок дизельного палива Україні,

- відмову від надання військових позик,

- відмову від підтримки 20-го пакета санкцій.

Євросоюз планує затвердити 20-й пакет санкцій 23 лютого. Основні обмеження передбачають:

- заборону морських послуг для російської нафти,

- розширення санкційного списку “тіньового флоту” до 640 суден,

- блокування обслуговування танкерів.

Деякі країни ЄС висловили бажання послабити санкції через участь іноземних портів та банків у торгівлі російською нафтою.

Прийняття пакета санкцій може вплинути на енергетичну та фінансову систему Росії та стане важливим кроком у політиці тиску ЄС на Москву.

Як повідомляло раніше ForUa, Сибіга закликав до жорстких антиросійських санкцій після нічних атак РФ.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

ЄСУгорщинасанкції проти РФОрбанблокування санкцій
