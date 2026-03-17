Кредит на 90 млрд євро для України можуть схвалити найближчими днями

У Європейській комісії очікують, що рішення про надання Україні кредиту обсягом 90 млрд євро може бути ухвалене вже найближчим часом, навіть до засідання Європейської ради 19–20 березня.

Про це заявила головна речниця Європейської комісії Паула Піньо, повідомляє ЄП.

За її словами, після того як Україна погодиться прийняти від Єврокомісії технічну та фінансову допомогу для ремонту нафтопроводу «Дружба», надання кредиту в 2026–2027 роках буде розблоковане найближчим часом.

«Щодо кредиту, цього надзвичайно важливого кредиту для України, дискусії тривають, і ми сподіваємося, що незабаром буде досягнуто певного прогресу. Ідеально, якщо це станеться до засідання Європейської ради», — зазначила Піньо.

Вона також наголосила, що Єврокомісія радо сприйняла рішення України прийняти технічну та фінансову підтримку. «Експерт вже готовий вирушити в Україну, щоб переконатися, що всі роботи з ремонту та відновлення нафтопроводу будуть виконані, а постачання нафти відновлено», — додала речниця.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніу Кошта у листі до президента України Володимира Зеленського від 16 березня запропонували Києву технічну й фінансову допомогу для відновлення постачання нафти до Угорщини та Словаччини через «Дружбу».

У відповіді від 17 березня Зеленський повідомив, що відновлення транзиту через нафтопровід після наслідків російських ударів займе приблизно півтора місяця. Того ж дня керівники ЄС публічно підтвердили запропоновану Україні допомогу та зазначили, що Київ її прийняв.

Напередодні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто оголосив, що Будапешт продовжить блокувати важливі для України рішення ЄС, доки Україна не відновить транзит нафти через «Дружбу».