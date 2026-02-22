Сибіга закликав до жорстких антиросійських санкцій після нічних атак РФ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що єдиним реальним способом зупинити терор Росії є запровадження по-справжньому жорстких міжнародних санкцій. Заяву оприлюднили на сайті Міністерство закордонних справ України у неділю вранці на тлі нічної масованої атаки РФ.

За словами міністра, вночі Росія завдала ударів десятками гіперзвукових, балістичних і крилатих ракет, а також сотнями безпілотників типу «Шахед». Ці атаки були спрямовані проти критичної інфраструктури та цивільного населення, внаслідок чого є загиблі мирні мешканці й пошкодження об’єктів енергетики.

Сибіга наголосив, що такий терор не можна сприймати як норму і його необхідно негайно зупинити. Він підкреслив, що міжнародна спільнота має достатньо інструментів впливу, зокрема з огляду на складний стан російської економіки.

"Росія не може виляти світом, так само як хвіст не може виляти собакою. Міжнародна спільнота має достатньо важелів, щоб зупинити Путіна, особливо коли його економіка вже перебуває в поганому стані", - заявив Сибіга.

Міністр закликав партнерів України застосувати справді сильні санкції проти Росії — обмежити її доступ до доходів від енергетики, схем ухилення від оподаткування та сучасних технологій. За його словами, лише за таких умов Владімір Путін не матиме іншого вибору, окрім припинення війни.