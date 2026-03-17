Історичний крок до членства: Україна отримала повний пакет умов для вступу в ЄС

Українська делегація в Брюсселі отримала від Європейського Союзу умови вступу за останніми трьома переговорними кластерами. Таким чином, Україна вперше в історії має повний пакет вимог, виконання яких є необхідним для набуття повноправного членства в ЄС.

Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

За її словами, йдеться про фінальні блоки переговорів, а саме:

Кластер 3: «Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток»;

Кластер 4: «Зелений порядок денний та стале зʼєднання»;

Кластер 5: «Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості».

Раніше, у грудні, українська сторона вже отримала відповідні умови (бенчмарки) за першими трьома кластерами, що стосувалися основ процесу вступу, внутрішнього ринку та зовнішніх відносин.

«Ми впевнено рухаємося визначеним євроінтеграційним шляхом. Наступні кроки — успішне закриття кластерів та підписання договору про вступ, що стане фінальним кроком до повноправного членства України в ЄС», — наголосила Свириденко.

Уряд планує продовжувати системне впровадження необхідних реформ та регулярне звітування перед європейськими партнерами для якнайшвидшого завершення переговорного процесу.