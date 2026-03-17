Полiтика

Історичний крок до членства: Україна отримала повний пакет умов для вступу в ЄС

Українська делегація в Брюсселі отримала від Європейського Союзу умови вступу за останніми трьома переговорними кластерами. Таким чином, Україна вперше в історії має повний пакет вимог, виконання яких є необхідним для набуття повноправного членства в ЄС.

Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

За її словами, йдеться про фінальні блоки переговорів, а саме:

  • Кластер 3: «Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток»;

  • Кластер 4: «Зелений порядок денний та стале зʼєднання»;

  • Кластер 5: «Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості».

Раніше, у грудні, українська сторона вже отримала відповідні умови (бенчмарки) за першими трьома кластерами, що стосувалися основ процесу вступу, внутрішнього ринку та зовнішніх відносин.

«Ми впевнено рухаємося визначеним євроінтеграційним шляхом. Наступні кроки — успішне закриття кластерів та підписання договору про вступ, що стане фінальним кроком до повноправного членства України в ЄС», — наголосила Свириденко.

Уряд планує продовжувати системне впровадження необхідних реформ та регулярне звітування перед європейськими партнерами для якнайшвидшого завершення переговорного процесу.

 

 Автор: Галина Роюк

Читайте також

Двох високопосадовців обласних управлінь СБУ затримали на хабарі у 620 тис. доларів
Надзвичайні події 16.03.2026 21:36:06
Двох високопосадовців обласних управлінь СБУ затримали на хабарі у 620 тис. доларів
Читати
Металургійний завод «АрселорМіттал Кривий Ріг» зупиняє виробничий цех
Економіка 16.03.2026 21:07:14
Металургійний завод «АрселорМіттал Кривий Ріг» зупиняє виробничий цех
Читати
Україна не готова до переговорів про перезапуск «Дружби», – Сіярто
Полiтика 16.03.2026 20:38:24
Україна не готова до переговорів про перезапуск «Дружби», – Сіярто
Читати

