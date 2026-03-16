Європейські експерти: допомога США можлива тільки з гарантіями для України

Голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішинґер (ФРН) заявив, що допомога США у розблокуванні Ормузької протоки, про яку просив президент Дональд Трамп, є доцільною лише за певних умов: зміни американської політики щодо війни Росії проти України та активного залучення європейських країн у переговорний процес.

«Розумною європейською відповіддю було б рішуче "так, але": так, ми готові зробити свій внесок; але лише якщо США підтримають Україну та вимагатимуть негайного припинення вогню з боку Росії; і лише якщо рішення щодо України та Близького Сходу ухвалюватимуться через трансатлантичну контактну групу», — написав Ішинґер у соцмережі Х у понеділок.

Подібної думки дотримується президент Кільського інституту світової економіки Моріц Шулярик, зазначаючи, що Трамп раптом просить допомоги у партнерів, яких раніше виключав. За його словами, Європа може вимагати від США зміни курсу політики щодо України в обмін на більшу підтримку у забезпеченні безпеки протоки, повідомляє Інтерфакс-Україна.

14 березня Дональд Трамп висловив надію, що країни, на які впливає загроза блокування Ормузької протоки, зокрема Китай, Франція, Японія, Південна Корея та Велика Британія, направлять військові кораблі спільно зі США для забезпечення безпечного проходу суден. Наступного дня міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі повідомив, що протока залишається відкритою для всіх суден, крім американських та ізраїльських.

Трамп попередив союзників по НАТО, що їх чекає «дуже погане майбутнє», якщо вони відмовляться допомогти, і закликав Європу підтримати американські зусилля. «Цілком доречно, щоб ті, хто є бенефіціарами протоки, допомогли переконатися, що там нічого поганого не станеться… Якщо не буде відповіді або вона буде негативною, це буде дуже погано для майбутнього НАТО», — заявив він Financial Times.

Однак 16 березня уряд Німеччини відкинув вимоги Трампа про участь країн НАТО у операції. «Ця війна не має нічого спільного з НАТО. Це не війна НАТО», — заявив речник уряду Штефан Корнеліус. Міністр оборони Борис Пісторіус також підтвердив, що військової участі Німеччина не надаватиме.