ЄС і США опинилися на межі конфлікту

Європейський союз закликав Вашингтон надати чіткі пояснення щодо подальших дій США, після того як Верховний суд США визнав незаконними глобальні мита Дональда Трампа. Про це йдеться у заяві Європейської комісії, опублікованій після того, як Трамп оголосив про намір ввести нову глобальну тарифну ставку на рівні 15%, пише Politico.

У комісії наголосили, що нинішня ситуація не сприяє чесній, збалансованій та взаємовигідній трансатлантичній торгівлі та інвестиціям. Нещодавно комісар ЄС з торгівлі Марош Шефчович провів переговори з торговим представником США та міністром торгівлі США, намагаючись з’ясувати, чи залишається чинною торговельна угода, укладена минулого літа у Шотландії.

Голова комітету ЄП з торгівлі Бернд Ланге заявив, що введення нового тарифу “явно порушує домовленості”. Через це він пропонує призупинити ратифікацію угоди та розглянути можливість перегляду умов.

Ланге також охарактеризував дії адміністрації Трампа як “чистий тарифний хаос”, зазначивши, що умови Тернберрійської угоди змінилися. Партія "Зелених" у ЄС підтримала паузу голосування, посилаючись на незаконність тарифів як з точки зору міжнародного права, так і за законами США.

За день після скасування попередніх тарифів Верховним судом, Трамп оголосив, що планує встановити глобальну ставку 15% замість колишніх 10%. Для цього він використав Розділ 122 Закону про торгівлю США 1974 року, який дозволяє президенту вводити мита до 15% для усунення "великого дефіциту платіжного балансу".

Голосування в Європарламенті, заплановане на вівторок, мало підтвердити позицію ЄС щодо закону про скасування мит на промислові товари з США та лобстерів — ключовий пункт зобов’язань ЄС за Тернберрійською угодою.

Як повідомляло раніше ForUa, Європа готує фінансовий розрив зі США.