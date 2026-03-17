Залужний відмовився від значної фінансової винагороди й залишився в Лондоні, - ЗМІ

За останні два роки до колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного неодноразово зверталися представники інших країн з проханням допомогти у питаннях оборони, повідомляє NV із посиланням на джерела.

У 2024 році до Залужного зверталася Саудівська Аравія з проханням розробити оборонну стратегію. За даними співрозмовників видання, країна пропонувала значні фінансові винагороди.

У 2025 році подібні запити надходили від представників Ізраїлю та деяких європейських держав, які цікавилися допомогою у розробці оборонних доктрин.

Проте Валерій Залужний відмовив усім пропозиціям, оскільки не планує залишати роботу в Посольстві України у Лондоні, де він наразі продовжує службу.

Оксана Тороп, медіарадниця Залужного, підтвердила NV, що запити до ексголовкома від іноземних держав справді є. «До нього регулярно надходять різні пропозиції щодо участі в безпекових проєктах і заходах, адже людей з таким рівнем знань і досвіду у світі не так багато», — запевнила вона.

Проте, додала Тороп, дипломатична робота в інтересах України для Залужного сьогодні пріоритет. «І рішення щодо участі в тих чи інших проектах він приймає з урахуванням саме цього пріоритету», — пояснила медіарадниця.